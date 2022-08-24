Эндокринолог рассказала, что делать при сильном наборе веса у ребенка

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Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, эксперт телеканала "Доктор" Софья Блох посоветовала при сильном наборе веса у ребенка уделить внимание его рациону, в том числе убрать продукты с сахаром, сообщает "Газета.ру".

"Важным фактором является и то, запивает ли ребенок еду, ведь именно чистая вода необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта", – уточнила эксперт.

По словам эндокринолога, также необходимо обращать внимание на размер посуды и баланс в рационе. Так, детская тарелка должна быть не больше 22 сантиметров в диаметре, а в ней – 50% клетчатки, 25% белков животного или растительного происхождения и 25% гарнира зернового происхождения.

Врач отметила, что примерно у 29% мальчиков и 27% девочек в возрасте 7–9 лет наблюдается избыточная масса тела, однако большинство родителей называют это "милой детской пухлостью".

Если в том, что у ребенка правильный рацион, нет сомнений, Блох посоветовала проверить работу эндокринной системы.

Ранее специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева рассказала, как похудеть без стресса. По ее словам, основной упор необходимо делать на качество питания.

Она отмечала, что не стоит забывать о подсчете калорий. А следить за количеством потребляемой энергии необходимо, если сбросить нужно более 10 килограмм.

