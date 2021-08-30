Выявлена новая мошенническая схема с банковскими выплатами на школьников

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Фото: depositphotos/Syda_Productions
В Сети распространяется новая мошенническая схема, в которой злоумышленники имитируют выплаты от банков к началу нового учебного года, сообщает "Коммерсант".
Пользователей заманивают на поддельные страницы финансовых организаций, где просят ввести персональные данные для получения выплат. За счет личной информации мошенники получают доступ к картам и снимают все средства жертв.
"Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых", – допустил сооснователь обучающего сервиса StopPhish Юрий Другач.
Как сообщили в банке ВТБ, мошенники маскируют обман под акцию от этой финансовой организации. В пресс-службе банка попросили владельцев карт сообщать о попытках подобного обмана по официальным каналам организации.
Еще одна мошенническая схема связана с предстоящим празднованием 180-летия Сбербанка. Злоумышленники, как сообщили в пресс-службе организации, делают фейковые рассылки с обещанием подарков по случаю юбилея.
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