Выявлена новая мошенническая схема с банковскими выплатами на школьников

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В Сети распространяется новая мошенническая схема, в которой злоумышленники имитируют выплаты от банков к началу нового учебного года, сообщает "Коммерсант".

Пользователей заманивают на поддельные страницы финансовых организаций, где просят ввести персональные данные для получения выплат. За счет личной информации мошенники получают доступ к картам и снимают все средства жертв.

"Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых", – допустил сооснователь обучающего сервиса StopPhish Юрий Другач.

Как сообщили в банке ВТБ, мошенники маскируют обман под акцию от этой финансовой организации. В пресс-службе банка попросили владельцев карт сообщать о попытках подобного обмана по официальным каналам организации.

Еще одна мошенническая схема связана с предстоящим празднованием 180-летия Сбербанка. Злоумышленники, как сообщили в пресс-службе организации, делают фейковые рассылки с обещанием подарков по случаю юбилея.