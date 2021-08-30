Синоптики рассказали москвичам о погоде в понедельник

Фото: Москва 24
Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе в понедельник, 30 августа, сообщается на портале "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в столице составит от 24 до 26 градусов тепла, по области – до плюс 27 градусов", – уточнили специалисты.
В материале также утверждается, что днем в столице будет дуть восточный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха – около 65%", – добавили метеорологи.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о приходе осени 2 сентября. Он отмечал, что в результате прохождения арктического атмосферного фронта в городе ожидаются холодные дожди в сопровождении северного ветра.
До этого синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день осени. Утверждалось, что столбики термометров в городе могут подняться до 25 градусов тепла.
Москвичам пообещали сильное похолодание в сентябре
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