Синоптики рассказали москвичам о погоде в понедельник

Фото: Москва 24

Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе в понедельник, 30 августа, сообщается на портале "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в столице составит от 24 до 26 градусов тепла, по области – до плюс 27 градусов", – уточнили специалисты.

В материале также утверждается, что днем в столице будет дуть восточный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха – около 65%", – добавили метеорологи.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о приходе осени 2 сентября. Он отмечал, что в результате прохождения арктического атмосферного фронта в городе ожидаются холодные дожди в сопровождении северного ветра.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день осени. Утверждалось, что столбики термометров в городе могут подняться до 25 градусов тепла.