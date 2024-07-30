Стилист Сафарова назвала главные правила использования прозрачных вещей в образе

30 июля, 19:48Общество
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Соблюдение трех важных правил поможет создавать стильные и не вульгарные образы с прозрачными вещами, рассказала Москве 24 стилист Селена Сафарова.
По ее словам, прозрачная одежда сейчас в моде, однако носить ее надо очень осторожно, чтобы избежать вульгарности. Прежде всего, образы с прозрачными вещами смотрятся интересно и дорого, если соблюдать баланс "открыто-закрыто".
"Например, если мы оголяем ноги, то грудь и руки обязательно должны быть закрыты", – пояснила стилист.
Например, прозрачное кружевное платье будет хорошо смотреться, если поверх него надеть объемный пиджак гладкой фактуры. А в качестве обуви в этом случае идеально подойдут открытые босоножки, отметила стилист.
"Если мы надеваем кружевное боди, то в дополнение можно выбрать широкие джинсы бэгги. Они, кстати, – тоже тренд сезона. А на ноги хорошо будет надеть туфли с острым мысом", – добавила Сафарова.
Юбка-карандаш из прозрачной органзы прекрасно будет смотреться в тандеме с удлиненным худи и балетками. Или в комбинации с леггенсами со штрипками и полуприталенным пиджаком с усиленной линией плеча, рассказала эксперт.
"Самые модные оценят более сложную стилизацию, когда поверх драных джинсов надевают кружевную юбку с воланами", – пояснила стилист.
Тем же, кто не может решиться надеть прозрачные вещи, можно посоветовать поддержать модный тренд с помощью аксессуаров. Например, прозрачные шопперы из органзы способны украсить даже самый лаконичный образ, заключила Сафарова.
Ранее стилист Мария Шеди рассказала, что золото и серебро будут хорошо смотреться в одном образе, если украшения из них едины по стилю. Можно просто купить одно и то же, выполненное из разных металлов, либо приобрести разные украшения (кольца, серьги, колье) из одной коллекции какого-то бренда.