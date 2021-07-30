Елена Николаева: будем требовать официального оформления всех трудовых мигрантов в Москве

Фото: из личного архива Елены Николаевой
Елена Николаева считает, что в России необходимо ужесточить правила приема на работу мигрантов. В связи с этим она поддержала предложение Петра Толстого о введении квот на работу иностранцев в социально значимых сферах.
Николаева отметила, что в последнее время в столице участились случаи правонарушений со стороны мигрантов. Она напомнила о недавнем инциденте, когда курьер на самокате сбил 80-летнего ученого Ивана Пигарева.
"Мы договорились с представителями бизнеса о том, что от каждой компании будут требовать официального оформления иностранных сотрудников. Потому что у нас появились доставщики еды – однодневки, которые в первый день выходят на работу, а потом никто не знает, что с ними происходит. Также мы договорились о страховании их деятельности, если их действия будут наносить ущерб третьим лицам", – объяснила депутат.
Ранее Петр Толстой предложил квотировать труд мигрантов в социально значимых сферах, в числе которых фармацевтика, торговля, образование и другие. По его словам, в России созданы инструменты для контроля за незаконной миграцией, существуют штрафы за привлечение незаконной рабочей силы, однако все эти меры работают недостаточно эффективно.
Предложение парламентария поддержал и политолог Роман Романов. Он отметил, что многие развитые экономики мира добились успеха не за счет дешевой рабочей силы, а с помощью развития высокотехнологичных производств. Завоз мигрантов не только бьет по коренному населению страны, но и препятствует развитию технологий, считает Романов.
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