Кризисные ситуации в РФ не должны негативно влиять на уровень занятости – Баженов

Фото: Максим Манюров
Тележурналист Тимофей Баженов отметил, что уменьшение численности безработных свидетельствует о преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
По данным московского центра занятости, последние шесть месяцев показали снижение уровня безработицы фактически в два с половиной раза. Сейчас он составляет 0,56%.
"Низкий уровень безработицы – это показатель оздоровления экономики. 2020 год и пандемия, вызванная COVID-19, больно ударили по всем отраслям. Ряд предприятий был вынужден закрыться. Некоторая часть москвичей временно осталась без работы. Именно для того, чтобы россияне были защищены от подобных ситуаций, я считаю необходимым разработать единый кодекс о поддержке граждан в период кризисов и пандемии. Жители нашей страны должны чувствовать поддержку государства даже в самых сложных ситуациях", – заявил Баженов.
За последние полгода были трудоустроены 52 тысячи человек. Существенную помощь в поиске работы оказывают москвичам сотрудники центра занятости. Помимо консультирования и помощи в написании резюме, горожанам предлагают вакансии, которые подходят кандидатам по уровню образования и личным интересам, и организовывают собеседования с потенциальным работодателем. Оказывается помощь по оформлению статуса самозанятого.
Тимофей Баженов рассказал об инновации, которая используется для эффективного решения проблемы трудоустройства. В центрах занятости в присутствии специалиста проводятся массовые встречи претендентов на рабочие вакансии. Такой вариант коммуникации удобен кандидатам, которые испытывают дискомфорт при прямых контактах с потенциальным работодателем.
Общественный лидер добавил, что в настоящее время московская служба занятости взаимодействует с более чем 340 предприятиями. Количество вакансий в базе за последнее время выросло практически на 48%. На данный момент в городе открыты 380 рабочих мест на 40 тысяч безработных. При обращении в службу занятости любой человек получает необходимую помощь для трудоустройства.
"Поддержка граждан государственными структурами – необходимый пункт здорового, активно развивающегося государства. Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне независимо от внешних условий. Разработка единого кодекса по защите граждан в кризисных ситуациях и признание коронавируса страховым случаем станут эффективной мерой поддержки населения", – заключил Баженов.
Ранее Владимир Путин оценил уровень безработицы в России. По его словам, ситуация улучшается, а уровень безработицы практически вернулся к показателям 2019 года и на текущий момент составляет 4,9%.
"Это наш город": центр "Моя работа" помог трудоустроиться 3 тыс выпускникам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: