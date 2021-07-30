Кризисные ситуации в РФ не должны негативно влиять на уровень занятости – Баженов

Фото: Максим Манюров

Тележурналист Тимофей Баженов отметил, что уменьшение численности безработных свидетельствует о преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По данным московского центра занятости, последние шесть месяцев показали снижение уровня безработицы фактически в два с половиной раза. Сейчас он составляет 0,56%.

"Низкий уровень безработицы – это показатель оздоровления экономики. 2020 год и пандемия, вызванная COVID-19, больно ударили по всем отраслям. Ряд предприятий был вынужден закрыться. Некоторая часть москвичей временно осталась без работы. Именно для того, чтобы россияне были защищены от подобных ситуаций, я считаю необходимым разработать единый кодекс о поддержке граждан в период кризисов и пандемии. Жители нашей страны должны чувствовать поддержку государства даже в самых сложных ситуациях", – заявил Баженов.

За последние полгода были трудоустроены 52 тысячи человек. Существенную помощь в поиске работы оказывают москвичам сотрудники центра занятости. Помимо консультирования и помощи в написании резюме, горожанам предлагают вакансии, которые подходят кандидатам по уровню образования и личным интересам, и организовывают собеседования с потенциальным работодателем. Оказывается помощь по оформлению статуса самозанятого.

Тимофей Баженов рассказал об инновации, которая используется для эффективного решения проблемы трудоустройства. В центрах занятости в присутствии специалиста проводятся массовые встречи претендентов на рабочие вакансии. Такой вариант коммуникации удобен кандидатам, которые испытывают дискомфорт при прямых контактах с потенциальным работодателем.

Общественный лидер добавил, что в настоящее время московская служба занятости взаимодействует с более чем 340 предприятиями. Количество вакансий в базе за последнее время выросло практически на 48%. На данный момент в городе открыты 380 рабочих мест на 40 тысяч безработных. При обращении в службу занятости любой человек получает необходимую помощь для трудоустройства.

"Поддержка граждан государственными структурами – необходимый пункт здорового, активно развивающегося государства. Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне независимо от внешних условий. Разработка единого кодекса по защите граждан в кризисных ситуациях и признание коронавируса страховым случаем станут эффективной мерой поддержки населения", – заключил Баженов.

Ранее Владимир Путин оценил уровень безработицы в России. По его словам, ситуация улучшается, а уровень безработицы практически вернулся к показателям 2019 года и на текущий момент составляет 4,9%.

