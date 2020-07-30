Эксперты расскажут, как выбрать туалетную бумагу

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Специалисты Роскачества расскажут о том, как сделать правильный выбор туалетной бумаги. Узнать о том, как подобрать лучший вариант, можно будет 1 августа в 11:15 на телеканале Москва 24.
Программа выйдет в рамках Всероссийского потребительского проекта "Тест". Это серия передач, в которой различная продукция проходит экспертную проверку, а специалисты рассказывают о наиболее правильных вариантах выбора.
В частности, эксперты возьмут пять популярных марок ("Клинекс", "Папия", "Фамилия", "Зева" и "Лилия"). Они протестируют выбранные товары по ряду показателей и выяснят, продукция какой компании наиболее хорошая. Результаты исследования будут показаны непосредственно производителям.
Специалисты Роскачества также расскажут, какая туалетная бумага может быть опасной. Кроме того, зрители узнают, продукцию какого цвета лучше предпочесть в магазине. Помимо этого, в программе ответят на вопрос, что лучше – рулон потолще или бумага подлиннее, а также почему не стоит верить всему, что написано на упаковке.
Ранее специалисты Роскачества рассказали о том, как выбрать сметану. Проверку прошла продукция таких марок, как "Вологодское лето", "Ростагроэкспорт", "Домик в деревне", "Простоквашино" и "36 копеек".
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