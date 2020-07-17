Эксперты расскажут, как выбрать средство для мытья посуды

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Специалисты Роскачества расскажут, как выбрать средство для мыться посуды. Очередное расследование потребительского проекта "Тест" покажут 18 июля на телеканале "Россия" в 9:00 и на телеканале Москва 24 – в 11:15.
Моющие средства не просто помогают удалить жир и грязь с посуды. Они экономят время и облегчают жизнь. Особенно в период сезонного отключения горячей воды или во время выходных на даче.
Эксперты расскажут, может ли моющее средство вызвать цирроз печени. Зрители узнают, какие гели могут вызвать появление экземы на руках. Также специалисты поделятся, какие ароматы средств для мытья посуды могут спровоцировать астму.
Кроме того, эксперты расскажут, откуда в геле опасные бактерии, влияет ли количество пены на качество мытья посуды и правда ли, что средства для мытья посуды не только отмывают тарелки, но и увлажняют кожу рук.
Всю правду о средствах для мытья посуды расскажут представители Роскачества, ведущий "Теста" Евгений Рыбов, а также звездная гостья – актриса театра и кино Виктория Тарасова.
В каждом выпуске программы "Тест" эксперты Роскачества оценивают качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок. В лабораториях Российской системы качества выбранные товары тестируются по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.
Помимо результатов лабораторных исследований, зрители узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте.
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