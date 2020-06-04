"Россия 1" и Москва 24 совместно с Роскачеством запустили новый потребительский проект

Телеканалы "Россия 1" и Москва 24 совместно с Роскачеством запустили всероссийский потребительский проект "Тест", где телезрителям расскажут о качестве самых востребованных товаров.
В каждой программе эксперты оценят безопасность и качество продуктов пяти популярных торговых марок. В лабораториях Роскачества выбранные товары будут протестированы по сотням показателей – от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.
Также в рамках программы профильные эксперты – диетологи, технологи, микробиологи, маркетологи – поделятся полезными советами по выбору товаров, научат оценивать внешний вид и разбираться в составе продукции, правильно читать этикетки и не путаться в маркировке.
Лучшие отечественные товары, соответствующие повышенным стандартам Роскачества, получат право нанести на упаковку российский знак качества – знаменитый красный пятиугольник, наследник советского знака качества.
Новое расследование потребительского проекта "Тест" выйдет в эфир 6 июня в 9:00 на телеканале "Россия 1" и в 11:15 – на телеканале Москва 24. В рамках программы эксперты расскажут, как правильно выбрать наиболее качественный популярный сорт колбасы – сервелат.
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