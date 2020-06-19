Москва 24 расскажет, как выбрать куриные грудки для гриля

10:34
Фото: depositphotos/malino
Специалисты Роскачества в эфире телеканала Москва 24 расскажут, какие куриные грудки выбрать для гриля. Очередное расследование потребительского проекта "Тест" покажут 20 июня в 11:15.
Курица – один из самых потребляемых видов мяса в России, чем пользуются недобросовестные производители, предлагая опасный для здоровья продукт. Роскачество совместно с экспертами отрасли, технологами, маркетологами и звездным гостем Тарзаном раскроют все уловки, которые подстерегают потребителя.
Они поделятся, на что нужно обратить внимание при выборе продукта и как можно проверить качество продукта в домашних условиях.
Также эксперты расскажут, добавляют ли в курицу гормоны роста и почему от грудки может пахнуть хлором, как правильно хранить продукт и выгодно ли покупать грудку отдельно.
В каждом выпуске программы "Тест" эксперты Роскачества оценивают качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок. В лабораториях Российской системы качества выбранные товары тестируются по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.
Помимо результатов лабораторных исследований, зрители узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте.
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