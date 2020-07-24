Эксперты расскажут, какую выбрать сметану

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роскачества расскажут, как выбрать сметану. Очередное расследование потребительского проекта "Тест" покажут 25 июля на телеканале "Россия 1" в 9:00 и на телеканале Москва 24 – в 11:15.
Что может быть проще – сливки плюс закваска. Получается один из самых популярных и всем известных молочных продуктов – сметана. Сметану "придумали" народы, населявшие побережья Волги и Дуная. Люди заметили, что скисшее молоко образует своеобразные вершки, которые можно снимать – сметать.
Сметану используют для заправки салатов, приготовления различных блюд, в советское время в столовых сметану продавали в стаканах. Сейчас из-за популярности сметана входит в топ-10 самых подделываемых продуктов.
Как понять, что вы купили в магазине – полезный кисломолочный продукт или опасную смесь неизвестных ингредиентов. Какие комочки в сметане уложат вас на больничную койку. В каком случае сметана может стать виновницей перелома у пожилого человека и не позволит нормально развиваться младенцу. Как выглядит настоящая сметана. Можно ли еще по упаковке определить, что внутри совсем не тот продукт, за который от вас хотят получить деньги.
В лабораторию Роскачества в этот раз отправят пять популярных марок сметаны 20-процентной жирности: "Вологодское лето", "Простоквашино", "Ростагроэкспорт", "Домик в деревне" и "36 копеек". Совместно с ведущим "Теста" Евгением Рыбовым они расскажут, чем сметана полезна для нашего здоровья, как выбрать качественную сметану в магазине, как провести свой органолептический анализ дома, что должно быть указано на маркировке и должна ли "ложка стоять в сметане".
В каждом выпуске программы "Тест" эксперты Роскачества оценивают качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок. В лабораториях Российской системы качества выбранные товары тестируются по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.
Помимо результатов лабораторных исследований, зрители узнают полезные лайфхаки и много интересных фактов о тестируемом продукте.
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