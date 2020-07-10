Эксперты расскажут, как выбрать тушенку

09:52
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Специалисты Роскачества расскажут, как правильно выбрать тушенку. Расследование Всероссийского потребительского проекта "Тест" покажут на телеканале "Россия" в 9:00 и в 11:15 на телеканале Москва 24.
Тушенка – популярный продукт на кухнях россиян. Из него готовят супы, горячие блюда, берут в поход и запасают "на черный день". Эксперты попытались выяснить, какие варианты этих консервов соответствуют ГОСТУ, а какие – смертельно опасны.
Ранее специалисты Роскачества уже проводили тестирование тушенки. Анализ показал наличие в продукте ДНК картофеля, лошади и курицы, а также некачественное мясо.
Подобрать достойный и безопасный продукт телезрителям помогут ведущий программы Евгений Рыбов и гость студии Михаил Полицеймако. Вместе с экспертами они оценят разные виды тушенки по 130 показателям – в частности, будет установлено наличие или отсутствие следов чужеродного ДНК и тяжелых металлов.
В каждом выпуске программы "Тест" эксперты Роскачества оценивают качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок. В лабораториях Российской системы качества выбранные товары тестируются по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.
"Городской стандарт": тушенка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».