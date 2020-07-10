Эксперты расскажут, как выбрать тушенку

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Специалисты Роскачества расскажут, как правильно выбрать тушенку. Расследование Всероссийского потребительского проекта "Тест" покажут на телеканале "Россия" в 9:00 и в 11:15 на телеканале Москва 24.

Тушенка – популярный продукт на кухнях россиян. Из него готовят супы, горячие блюда, берут в поход и запасают "на черный день". Эксперты попытались выяснить, какие варианты этих консервов соответствуют ГОСТУ, а какие – смертельно опасны.

Ранее специалисты Роскачества уже проводили тестирование тушенки. Анализ показал наличие в продукте ДНК картофеля, лошади и курицы, а также некачественное мясо.

Подобрать достойный и безопасный продукт телезрителям помогут ведущий программы Евгений Рыбов и гость студии Михаил Полицеймако. Вместе с экспертами они оценят разные виды тушенки по 130 показателям – в частности, будет установлено наличие или отсутствие следов чужеродного ДНК и тяжелых металлов.

В каждом выпуске программы "Тест" эксперты Роскачества оценивают качество и безопасность выбранного продукта пяти популярных торговых марок. В лабораториях Российской системы качества выбранные товары тестируются по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста в овощах и фруктах до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.

