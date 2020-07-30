Врач предупредил об опасных последствиях герпеса

Фото: TASS/YAY

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал "Вечерней Москве", какие опасные последствия может вызывать герпес.

По его словам, данный вирус имеется у 90-95 процентов людей во всем мире, однако проявляется он не у всех. Специалист указал, что герпес дает знать о проблемах с иммунитетом.

Акинфиев отметил, что нормой можно считать появление герпеса до двух раз в течение года. Если вирус вирус обнаруживается чаще, то следует обратиться к врачу.

Инфекционист предупредил, что герпес способен поражать слизистые волокна. Акинфиев добавил, что при массивном проявлении вируса могут воспалиться и нервы.

"Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе", – пояснил специалист.

Человек, запустивший болезнь, также может приобрести глухоту и потерять зрение, заключил Акинфиев. Чтобы избежать обострения, нужно соблюдать определенные правила.

В частности, в ветреную погоду необходимо пользоваться гигиенической помадой. Кроме того, следует употреблять сезонные фрукты и овощи, высыпаться и соблюдать режим.

Ранее ученые выяснили, что вирус герпеса может проникать в клетки мозга человека, а также является фактором, которые способен вызвать болезнь Альцгеймера.