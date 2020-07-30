Врач предупредил об опасных последствиях герпеса

Фото: TASS/YAY
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал "Вечерней Москве", какие опасные последствия может вызывать герпес.
По его словам, данный вирус имеется у 90-95 процентов людей во всем мире, однако проявляется он не у всех. Специалист указал, что герпес дает знать о проблемах с иммунитетом.
Акинфиев отметил, что нормой можно считать появление герпеса до двух раз в течение года. Если вирус вирус обнаруживается чаще, то следует обратиться к врачу.
Инфекционист предупредил, что герпес способен поражать слизистые волокна. Акинфиев добавил, что при массивном проявлении вируса могут воспалиться и нервы.
"Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе", – пояснил специалист.
Человек, запустивший болезнь, также может приобрести глухоту и потерять зрение, заключил Акинфиев. Чтобы избежать обострения, нужно соблюдать определенные правила.
В частности, в ветреную погоду необходимо пользоваться гигиенической помадой. Кроме того, следует употреблять сезонные фрукты и овощи, высыпаться и соблюдать режим.
Ранее ученые выяснили, что вирус герпеса может проникать в клетки мозга человека, а также является фактором, которые способен вызвать болезнь Альцгеймера.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: