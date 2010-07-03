Россиянам упростили получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самим получать регистрационные номера на автомобиль у изготовителей этих знаков, сообщает РИА Новости.
При этом специализированные организации и их должностные лица будут ответственны за искажение регистрационных данных и маркировки транспорта, а также за нарушение порядка госрегистрации. Кроме того, документ вводит новое регистрационное действие для вывозимого за рубеж транспорта. Действовать закон будет с 1 января 2020 года.
В феврале ФАС предложила установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта. Для автомобилей они должны быть не дороже двух тысяч рублей, а для мотоциклов, тракторов, прицепов – 1,5 тысячи.
Регистрация с выдачей бумажного свидетельства обойдется в 500 рублей, пластикового – 1,5 тысячи рублей. Новые тарифы должны начать действовать с 4 августа.
В мае МВД разработало порядок изготовления номеров для машин. Их будут изготавливать и для регистрационных подразделений ГИБДД, и для собственников автомобилей. С 4 августа ГИБДД будет только присваивать номера автомобилям при регистрации. А их изготовлением займутся частные организации, куда и смогут обратиться владельцы.
Согласно поправкам к закону, ГИБДД продолжит выдавать знаки, но только тем, кто регистрирует машину в регионе проживания.
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