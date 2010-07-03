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18:47

МВД разработало порядок изготовления номеров для машин

транспорт

18:47

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Автомобильные номера будут изготавливать и для регистрационных подразделений ГИБДД, и для собственников машин. Порядок создания знаков прописан в проекте постановления кабмина, подготовленном МВД.

Закон о регистрации транспортных средств вступит в силу с 4 августа. С этого момента ГИБДД будет только присваивать номера автомобилям при регистрации. А их изготовлением займутся частные организации, куда владельцы машин обратятся сами.

При этом в еще не вступивший в силу закон уже подготовлены поправки. По ним ГИБДД продолжит выдавать знаки, но только тем, кто регистрирует машину в регионе проживания. Это связано с тем, что только в 11 субъектах достаточно пунктов изготовления номеров.

Такое положение дел в МВД учли, а потому в постановлении сказано, что частники будут делать номера не только для автомобилистов, но и для регистрационных подразделений. Пока что знаки закупают централизовано, после чего их распределяют по подразделениям.

Вместе с законом о регистрации в силу вступит и новый ГОСТ на регистрационные знаки. Он предполагает возможность изготовления маленьких номеров для мотоциклов, а также знаков другой формы для японских и американских машин.

Ранее сообщалось, что в России установят предельные тарифы на изготовление автомобильных номеров. Их стоимость не должна превышать две тысячи рублей.

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