В России установят предельные тарифы на изготовление автомобильных номеров

В России установят предельные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков транспортных средств. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, стоимость автомобильных номеров не должна превышать две тысячи рублей. Номера на мотоциклы, тракторы, прицепы и прочие транспортные средства будут стоить не более полутора тысяч рублей.
Тариф на изготовление транзитных номеров составит 200 рублей. За свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажной основе придется заплатить 500 рублей, за свидетельство на пластиковой основе – 1,5 тысячи.
Ожидается, что новые тарифы начнут действовать с 4 августа 2019 года. Они вступят в силу вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств".
С 1 ноября 2019 года начнут действовать новые правила регистрации автомобилей. Покупателям машин у официальных дилеров не придется ездить в ГИБДД, автомобиль можно будет поставить на учет в автосалоне. При этом паспорт транспортных средств будет оформляться только в электронном виде.
Бумажные документы, оформленные до вступления новых правил в силу, останутся действующими. При этом водители при желании смогут их заменить.
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