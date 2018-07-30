Пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Состояние народного артиста СССР Иосифа Кобзона остается прежним. Врачи не выявили никаких ухудшений, подчеркнула его пресс-секретарь Варвара Виноградова.

"Нет никаких изменений в худшую сторону", – цитирует Виноградову РИА Новости.

28 июля в некоторых СМИ появилась информация о том, что Кобзону стало хуже. Утверждалось, что певец якобы впал в кому и его пришлось подключить к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Однако сестра Кобзона опровергла эти данные

Ранее в Госдуме сообщили, что Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит в больнице курс химиотерапии.