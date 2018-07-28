СМИ сообщили об ухудшении состояния Иосифа Кобзона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон впал в кому. Состояние Кобзона в ночь на субботу резко ухудшилось. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным СМИ, уже вечером в субботу певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Ранее источник в Госдуме сообщал, что 80-летний певец находится в стабильно тяжелом состоянии. По его словам, Кобзон проходит курс химиотерапии.

До этого СМИ распространили сообщения о том, что Иосиф Кобзон находится в тяжелом состоянии. Якобы, когда за 80-летним артистом приехала бригада скорой помощи, он не мог передвигаться самостоятельно. Однако родные Кобзона опровергли эту информацию.