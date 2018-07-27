СМИ сообщили о стабильно тяжелом состоянии Кобзона

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Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил источник в Госдуме.

Собеседник РИА Новости, с уверенностью заявил, что артист поправится. "Он сильный и всегда побеждает", – заявил источник.

По его словам, Кобзон проходит курс химиотерапии. Рак у него диагностировали в 2005 году.

Ранее СМИ распространили сообщения о том, что Иосиф Кобзон находится в тяжелом состоянии. Якобы, когда за 80-летним артистом приехала бригада скорой помощи, он не мог передвигаться самостоятельно. Однако родные Кобзона опровергли слухи о резком ухудшении состояния здоровья певца.