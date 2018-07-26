Родные Кобзона рассказали о его госпитализации

СМИ распространили сообщения о том, что известный певец Иосиф Кобзон попал в больницу в тяжелом состоянии и якобы даже находится при смерти.

По словам свидетелей, когда за 80-летним артистом приехала бригада скорой помощи, он не мог передвигаться самостоятельно. Однако родные Кобзона опровергли слухи о резком ухудшении состояния здоровья певца, передает телеканал Москва 24.

Как рассказали родственники артиста, ничего экстренного не произошло. По словам его сестры Гелены Кандель, Кобзон, действительно, находится в больнице, но речь идет о плановом обследовании. Известно, что артист уже 13 лет борется с онкологическим заболеванием.

Информацию о плановой госпитализации также подтвердила супруга певца Нелли Кобзон. Она подчеркнула, что ничего особенного с мужем не происходит.