Родные Кобзона опровергли слухи об ухудшении состояния артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сестра Иосифа Кобзона Гелена опровергла информацию, что парламентарий впал в кому.

"С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", – сказала она RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутата Госдумы и певец Иосиф Кобзон подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Накануне источник в Госдуме сообщал, что 80-летний певец находится в стабильно тяжелом состоянии. По его словам, Кобзон проходит курс химиотерапии.