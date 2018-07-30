Теплая погода без осадков ожидает москвичей в начале рабочей недели

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Солнечная и теплая погода ожидает москвичей в начале рабочей недели. Днем в понедельник, 30 июля воздух прогреется до 26 градусов, а к ночи температура опустится до 16 градусов.
Осадков в столице не предвидится, отмечает Гидрометцентр РФ. Неблагоприятных метеоусловий также не ожидается.
Ветер будет менять направление с восточного на северо-восточное, его скорость составит до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное, оно установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.
Ранее о сильном ветре москвичей предупредили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что каких-либо опасных погодных явлений не предвидится.
В выходные в столице выпало около половины месячной нормы осадков, которая составляет 94 миллиметра. В целом месячный лимит июля по осадкам уже исчерпан на 97 процентов.
Кроме того, в субботу, 28 июля температура в столице побила годовой рекорд. Воздух в городе прогрелся до +31,1 градуса.
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