Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 50% месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за минувшие сутки. Такие данные приводят специалисты центра погоды "Фобос".
По информации синоптиков, в субботу, 28 июля, на ВДНХ было зафиксировано 10 миллиметров дождя, в Тушине − 20 миллиметров, а на Балчуге − 5 миллиметров. "Сразу за МКАД сумма осадков варьировалась от 26 до 44 мм (около 47% месячной нормы осадков)", − цитирует сообщение метеорологов Агентство "Москва". В центре "Фобос" уточнили, что для июля норма по осадкам составляет 94 миллиметра.
Также отмечается, что на территории Московской области с наиболее мощными ливнями пришлось столкнуться жителям Наро-Фоминска, Волоколамска, Толстопальцево и Павловского Посада.
А в столице, отмечают синоптики, месячный лимит июля по осадкам уже исчерпан на 97%. По прогнозам, до конца месяца новых дождей не ожидается.
Кроме того, 28 июля температура в столице побила годовой рекорд. Воздух в городе прогрелся до +31,1 градуса. В воскресенье, 29 июля, жара немного спадет: в столичном регионе будет облачно и до 28 градусов тепла.
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