Температура в Москве побила годовой рекорд

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"

Температура в Москве за несколько часов до ливня достигла своего максимума с начала 2018 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы и области.

Согласно данным метеорологов, воздух в столице прогрелся до 31,1 градуса тепла. Вечером за несколько часов в столичном регионе выпала десятая часть июльской нормы осадков.

Ранее сообщалось, что к 16:00 метеостанция на ВДНХ зафиксировала +30,6 градуса.

Синоптики отмечают, что аномально жаркая погода продержится всю первую неделю августа.