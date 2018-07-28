Суббота стала самым жарким днем с начала года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Суббота, 28 июля, стала самым жарким днем с начала года, сообщает Гидрометцентр России.

К 16:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +30,7 градуса.

Предыдущий рекорд принадлежал 30 июня. Тогда на метеостанции на Киевской улице к 14:30 была зафиксирована температура +30,6 градуса.

Вместе с тем, в ближайшие часы в Москве ожидается сильный дождь, гроза и град и усиление ветра 15-20 метров в секунду.

По данным метеорологов, аномально жаркая погода, которая установилась в последние дни, продержится всю первую неделю августа.