Сильную грозу и град пообещали москвичам в ближайшие часы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В ближайшие часы в Москве ожидается сильный дождь, гроза и град. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"По информации Росгидромет с 16:00 до 22:00 часов 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
В МЧС советуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Управляя автотранспортным средством, следует припарковаться.
Ранее синоптики сообщали, что в субботу, 28 июля, жителей столицы ожидает жаркая погода с температурой выше +30 градусов и кратковременный дождь. Не исключена гроза. Максимальная температура в городе составит +29…+31 градус, по области +27…+32 градуса. Температура превышает климатическую норму на 6-7 градусов.
Ветер будет северо-восточным со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и составит 751 миллиметр ртутного столба.
По данным метеорологов, аномально жаркая погода, которая установилась в последние дни, продержится всю первую неделю августа.
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