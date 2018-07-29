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Общество

29 июля, 08:52

Временная передышка. Жара в столице немного спадет 29 июля

общество погода

Фото: depositphotos/vvoennyy

В воскресенье, 29 июля, жителей столицы и Подмосковья ожидает облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +28 градусов, передает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, 29 июля столичный регион окажется на юго-западной периферии антициклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

При этом днем воздух в столице прогреется до плюс 25−27 градусов, а по области − от 23 до 28 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Кроме того, специалисты предупредили, что из-за повышенного атмосферного давления − 753 миллиметров ртутного столба − люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут ощутить недомогание и головные боли.

Ранее сообщалось, что температура в Москве побила годовой рекорд. В субботу, 28 июля, воздух прогрелся до +31,1 градуса. По прогнозам, жара сохранится в столице всю первую неделю августа.

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