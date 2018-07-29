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Столичные спасатели предупредили горожан об усилении ветра днем 30 июля. По данным МЧС, ожидаются порывы со скоростью до 10 метров в секунду.



"Днем 30 июля будет 24–26 градусов тепла. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5–10 метров в секунду", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в городе не ожидается опасных метеорологических явлений.

Ранее сообщалось, что в столице за прошедшие сутки выпало около половины месячной нормы осадков, которая составляет 94 миллиметра. В целом месячный лимит июля по осадкам уже исчерпан на 97 процентов.

Кроме того, в субботу, 28 июля температура в столице побила годовой рекорд. Воздух в городе прогрелся до +31,1 градуса.