Игрушечные фигурки Кадырова будут продавать на китайских маркетплейсах

Фото: mozfigure.com

На китайских маркетплейсах анонсировали продажу фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительному заказу фигурка Кадырова будет стоить около 12 тысяч рублей. Ее изготовит производитель Wolfking в масштабе "один к шести".

Как следует из описания фигурки на одном из маркетплейсов, корпус игрушечного Кадырова будет подвижным, прическа на голове будет с "изысканной резьбой", а в комплект одежды войдут кепка, пальто, футболка, брюки, тактический ремень, сумка на пояс, сапоги, пистолет, кобура.

Игрушечные фигурки Кадырова начнут продаваться во втором-третьем квартале 2023 года.

Как уточнил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, появление игрушек с Кадыровым свидетельствует о популярности главы Чеченской республики в Китае.

Ранее в России появилось большое количество игрушечных Чебурашек из Китая. Эксперты объяснили это возросшим интересом россиян к персонажу.

При этом специалисты опасаются, что привезенные из Китая игрушки могут оказаться некачественными.