Балетмейстер-репетитор Большого театра Ветров спас утопающую в Серебряном бору

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист России, балетмейстер-репетитор Большого театра Александр Ветров спас женщину, которая тонула в Серебряном бору в столице, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что каждое утро отправляется на пруды, чтобы поплавать.

"Утром, как обычно, собирается публика в возрасте. И вдруг кто-то закричал: "Спасите, помогите". Тонула женщина. Ну, я, конечно, в чем был, бросился в воду, стараясь как можно быстрее плыть, потому что тонущая женщина уже погружалась в воду. Успел вовремя, взвалил ее на плечи, и мы благополучно добрались до берега", – рассказал Ветров.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг.

Ранее спасатели вытащили из Борисовского пруда мужчину, который тонул. Скрывшегося под водой человека заметили сотрудники поисково-спасательной станции "Борисовская" во время патрулирования. ЧП произошло в 25 метрах от берега.

