Политолог поддержал идею увеличить размер необлагаемой налогом матпомощи работникам

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов положительно оценил идею повышения необлагаемой налогом суммы материальной помощи работникам. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Принятие данной меры могло бы стать хорошим подспорьем для многих работников", – сказал политолог.

Кроме того, по его словам, подобная инициатива могла бы показать внимательное отношение как самих работодателей, так и российских властей к простым людям.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить размер не подлежащей налогообложению материальной помощи работникам с 4 тысяч рублей за год до 15 тысяч рублей. Это, считает парламентарий, позволит поддержать граждан в текущей экономической ситуации.

