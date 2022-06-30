Около 70% москвичей тратят на дорогу до работы больше часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
69% москвичей обычно проводят в пути до места работы или учебы от одного и более часа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Аренда".
Отмечается, что половина этих людей считает долгое время в дороге проблемой, однако большинство не готово переезжать, чтобы улучшить ситуацию. Дело в том, что многих пугает высокая стоимость аренды жилья – таких оказалось 25%. Еще примерно столько же не желают менять квартиру из-за более неудобного пути до работы. Есть и те, кто просто не хочет далеко уезжать от семьи.
Среди респондентов, не боящихся переезда, 40% готовы начать жить в новом районе, столько же хотели бы остаться недалеко от прежнего места жительства, и чуть более 20% не исключают возможность переезда в другой город.
В числе основных факторов, на которые москвичи обращают внимание при переезде, оказались близость к месту работы и стоимость аренды: на эти варианты указали 24% и 27% опрошенных соответственно. Еще примерно четверть респондентов указала на важность развитой инфраструктуры.
Ранее выяснилось, что 26% россиян намерены переехать в другие города ради работы. В пятерку городов, в которые с такой целью едут граждане, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток.
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