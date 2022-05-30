В России за сутки госпитализировали 891 человека с коронавирусом

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В России за сутки госпитализировали 891 человека с диагностированным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Новый показатель на 11% ниже значения, зафиксированного днем ранее. Количество госпитализаций уменьшилось в 47 регионах России, увеличилось – в 25. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ.

За последние сутки выздоровели 4 019 человек с ранее выявленным COVID-19. Всего коронавирусом с начала пандемии в РФ переболели 17 733 870 человек.

По информации Оперштаба, за минувшие сутки подтвержден 3 801 новый случай заражения COVID-19. За 24 часа по стране от последствий коронавируса скончались 74 пациента.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в РФ не стоит ожидать новой мощной волны распространения коронавируса. При этом эксперт отметила, что существует риск мутации вируса.

