Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

11:13

В России за сутки госпитализировали 891 человека с коронавирусом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 891 человека с диагностированным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Новый показатель на 11% ниже значения, зафиксированного днем ранее. Количество госпитализаций уменьшилось в 47 регионах России, увеличилось – в 25. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ.

За последние сутки выздоровели 4 019 человек с ранее выявленным COVID-19. Всего коронавирусом с начала пандемии в РФ переболели 17 733 870 человек.

По информации Оперштаба, за минувшие сутки подтвержден 3 801 новый случай заражения COVID-19. За 24 часа по стране от последствий коронавируса скончались 74 пациента.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в РФ не стоит ожидать новой мощной волны распространения коронавируса. При этом эксперт отметила, что существует риск мутации вируса.

Собянин рассказал о компенсации части штрафов за нарушение ковидных ограничений

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать