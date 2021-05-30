Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за порывистого ветра, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

"Сегодня в городе переменная облачность, температура воздуха поднимется всего до 15 градусов выше нуля. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном ветре – до вечера 31 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности. Помимо этого, в ряде регионов в ночь с 30 на 31 мая ожидаются заморозки.

Москвичей в воскресенье ожидает по-сентябрьски холодная и ветреная погода. Синоптическая ситуация в городе обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, а из-за облаков неуверенно выглянет солнце.

В то же время северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на 5–6 градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября.