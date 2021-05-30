По-сентябрьски холодная погода ждет москвичей в воскресенье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Москвичей в воскресенье ожидает по-сентябрьски холодная и ветреная погода, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, воздух прогреется до плюс 15 градусов.
Синоптик подчеркнул, что синоптическая ситуация в городе обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, а из-за облаков неуверенно выглянет солнце.
В то же время северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на 5–6 градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября.
Непродолжительные дожди могут пройти только на юге столичного региона. В целом в Москве будет облачно с прояснениями и без осадков.
Столбики термометров в Москве покажут 13–15 градусов, в Подмосковье – 11–16. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном ветре – до вечера 31 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности. Помимо этого, в ряде регионов в ночь с 30 на 31 мая ожидаются заморозки.
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