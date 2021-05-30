Судебные приставы составили портрет среднестатистического должника по алиментам

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Сотрудники столичного главка Федеральной службы судебных приставов провели исследование и выяснили, кто в Москве чаще всего становится должником по алиментам.
Согласно статистике, большая часть из них мужчины, и только 9,5% – женщины. Таким образом, по данным ФССП, среднестатистический неплательщик алиментов в столице – это мужчина от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тысяч рублей.
"Всего таких отцов насчитывается более 20 тысяч человек, что составляет 90,5% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства", – приводит сообщение пресс-службы столичной ФССП РИА Новости.
В ведомстве также рассказали, что среди должников в Москве более трехсот человек, сумма долга которых превышает один миллион рублей.
26 мая правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов. Он предполагает, что выплата даже минимальной суммы не убережет таких должников от уголовного дела.
В России могут ужесточить правила выплаты алиментов
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