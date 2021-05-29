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Москва 24

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Общество

02:40

Долги россиян по ипотечным кредитам превысили 10 трлн рублей

общество экономика недвижимость

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле текущего года превысила 10 триллионов рублей, говорится в статистике, опубликованной Центробанком.

За месяц граждане РФ оформили свыше 191 тысячи кредитов на общую сумму в 551 миллиард рублей. При этом задолженность за год увеличилась на 25,8%, за месяц – на 2,9%.

По данным регулятора, в прошлом году задолженность составляла 7,98 триллиона рублей.

Банк России отмечает, что рост выдачи ипотечных кредитов произошел несмотря на рост ставки до 7,3%.

Ранее адвокат Юлия Кузнецова рассказала о малоизвестных льготах для многодетных семей. В частности, если второй или последующий ребенок родился в 2018 году или позднее, то семья имеет право на ипотеку по ставке 6%. Помимо этого, многодетным семьям доступно погашение 450 тысяч рублей ипотечного долга.

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