ЦБ может продолжить ужесточать регулирование выдачи ипотеки из-за роста цен на жилье

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Центробанк может продолжить ужесточать регулирование выдачи ипотеки в случае сохранения высокого роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленным регулятором.

Согласно документу, ЦБ принял решение с 1 августа повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом до 20%.

"В случае сохранения ускоренного роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования Банк России рассмотрит вопрос о дальнейшем ужесточении макропруденциальной политики по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам с высоким значением долговой нагрузки", – приводит выдержку из документа РИА Новости.

Ранее управляющий директор компании "Открытие Research" Константин Енин предсказывал рост ипотечных ставок на квартиры в новостройках и на вторичном рынке. По этой причине увеличатся и ежемесячные платежи по ипотеке, пояснял эксперт.