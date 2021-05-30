В мае в Москве выпало почти две месячные нормы осадков

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В текущем месяце в Москве выпало 93,3 мм осадков – это 183% от месячной нормы, то есть почти две, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, только накануне, 29 мая, в столице выпало 22 мм осадков.

"По области больше всего осадков выпало в Луховицах – 30 мм", – приводит слова Леуса РИА Новости.

Синоптик также отметил, что май стал четвертым в списке самых дождливых последних весенних месяцев в XXI веке.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дожди в Москве полностью прекратятся лишь ко вторнику. Кроме того, до вечера 31 мая в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.