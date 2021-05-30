Биохимик научил россиян самостоятельно проверять качество питьевой воды

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Невозможно полноценно проверить качество питьевой воды без специальной лаборатории, но есть признаки, которые позволят оценить жидкость по нескольким основным параметрам, рассказала эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По ее словам, такие качества как мутность и цветность определяются визуально. Также просто выяснить, есть ли у питьевой воды неприятный запах. Жесткость воды, отметила эксперт, можно определить по косвенным признакам – по накипи в чайнике.

"Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода", – отметила биохимик.

Помимо этого, есть также возможность использовать доступные реагенты – тесты для проверки качества воды в аквариуме. По словам эксперта, они позволят определить кислотность, жесткость, содержание микроэлементов, но результат будет точным не на 100%.

Ранее Кулешова рассказала об опасности для здоровья воды в бутылках. Эксперт пояснила, что бутилированная вода часто содержит в себе токсичные элементы и нитраты. Кроме того, в процессе очистки такую воду нередко лишают ряда полезных солей и микроэлементов.