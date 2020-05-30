Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр "Моя карьера" подготовил программу бесплатных вебинаров для жителей столицы старшего возраста. В их рамках участников научат понимать намерения других людей и вести конструктивный диалог, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Так, на дистанционных занятиях пользователи смогут узнать о саморегуляции душевного состояния и различных способах саморазвития. Также специалисты научат горожан правильно ставить цели и достигать их.

Помимо этого, москвичам расскажут о дистанционном курсе "Няня – помощница мамы". В прошлом году этот проект победил на конкурсе грантов "Москва – добрый город".

На вебинаре "Эмоциональный интеллект" участники смогут узнать, как сдерживать себя в критической ситуации. В рамках занятия все желающие будут будут учиться распознавать чужие эмоции, понимать намерения и желания других людей.

Также в рамках мероприятий москвичам предложат научиться нескольким приемам, позволяющим изменить точку зрения человека на иную. Об этом будет рассказано на вебинаре "Рефрейминг как способ найти возможности в сложной ситуации".

Ранее столичные парки пригласили москвичей отметить День защиты детей онлайн. В рамках мероприятий детям и их родителям предлагается присоединиться к виртуальным мастер-классам и занятиям, которые опубликуют на сайтах и страницах парков в в социальных сетях в первый день лета.