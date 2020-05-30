Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр "Моя карьера" подготовил программу бесплатных вебинаров для жителей столицы старшего возраста. В их рамках участников научат понимать намерения других людей и вести конструктивный диалог, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Так, на дистанционных занятиях пользователи смогут узнать о саморегуляции душевного состояния и различных способах саморазвития. Также специалисты научат горожан правильно ставить цели и достигать их.
Помимо этого, москвичам расскажут о дистанционном курсе "Няня – помощница мамы". В прошлом году этот проект победил на конкурсе грантов "Москва – добрый город".
На вебинаре "Эмоциональный интеллект" участники смогут узнать, как сдерживать себя в критической ситуации. В рамках занятия все желающие будут будут учиться распознавать чужие эмоции, понимать намерения и желания других людей.
Также в рамках мероприятий москвичам предложат научиться нескольким приемам, позволяющим изменить точку зрения человека на иную. Об этом будет рассказано на вебинаре "Рефрейминг как способ найти возможности в сложной ситуации".
Ранее столичные парки пригласили москвичей отметить День защиты детей онлайн. В рамках мероприятий детям и их родителям предлагается присоединиться к виртуальным мастер-классам и занятиям, которые опубликуют на сайтах и страницах парков в в социальных сетях в первый день лета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: