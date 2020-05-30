Свыше 20 тыс заявок пожилых москвичей по доставке дров выполнено с конца марта

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Службы Комплекса городского хозяйства с марта выполнили свыше 20 тысяч заявок, поступивших от пожилых москвичей. Все они были связаны с доставкой дров на дачи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Бирюков также подчеркнул, что аналогичная работа по обеспечению дровами пожилых жителей столицы, уехавших на дачи, будет продолжаться до тех пор, пока будут поступать заявки.

Ранее сообщалось о том, что соцпомощники выполнили около 400 тысяч заявок москвичей. За два месяца на горячу линию с различными просьбам поступило свыше миллиона звонков. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за время действия режима самоизоляции в колл-центр обратились не только жители столицы, но и регионов.