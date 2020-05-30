Назван фактор, влияющий на силу второй волны COVID-19

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Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова рассказала о том, какой фактор будет влиять на силу второй волны коронавирусной инфекции.
По ее словам, на это в первую очередь повлияет наличие или отсутствие вакцины от COVID-19.
"Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения и не потребуются такие ограничительные мероприятия", – приводит РИА Новости ее слова.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в стране в настоящее время стабилизировалась. Однако он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".
Также глава государства предупреждал о возможной второй волне коронавируса. По его мнению, она может произойти осенью текущего года.
Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса