Еще 3 599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 3 599 пациентов выздоровели в столице от коронавируса за сутки, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в столице после прохождения лечения от COVID-19 вылечились 78 324 человека.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Пациенты, которым еще нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о снижении эпидемического процесса в РФ. Сообщалось, что такая тенденция сохраняется даже при росте тестирований.

Об аналогичной тенденции в отношении Московского региона заявляла и вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что в дальнейшем о снижении числа выявленных случаев можно будет говорить, если граждане продолжат соблюдать профилактические правила.