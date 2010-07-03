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30 мая, 23:01

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Дожди и грозы ожидаются в Москве в последний день весны

Москвичей ждет освежающий последний день весны

общество погода

30 мая, 23:01

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Последний день весны в столичном регионе будет очень теплым, но с дождями и грозами. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам, в ночь на пятницу столбики термометров в столице покажут плюс 15−17 градусов, а по области будет от +12 до +17 градусов. Местами прогремят грозы.

31 мая влияние атмосферного фронта сохранится. Из-за него небо затянут облака. По-прежнему будет дождливо, причем при грозе порывы северного и северо-восточного ветра могу достигать 12−17 метров в секунду.

Днем воздух в Москве прогреется до плюс 24−26 градусов. В Подмосковье ожидается от + 23 до +28 градусов.

В четверг синоптики и МЧС предупредили москвичей о граде и шквалистом ветре. Непогода пришла в столицу во второй половине дня. В связи с ливнями и ветром автомобилистам посоветовали снизить скорость, увеличить дистанцию от едущих впереди машин, а также не парковаться под деревьями или вблизи шатких конструкций.

Как прогнозирует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, дожди полностью прекратятся во второй половине дня 31 мая. При этом метеоролог не исключила, что этой ночью в Москве выпадет от двух до пяти, а местами и до десяти миллиметров осадков.

В МЧС рассказали, как правильно вести себя во время грозы. Аттестованный спасатель, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рекомендовал переждать пик непогоды в метро и торговых центрах. По его словам, вероятность того, что в городе в человека попадет молния, минимальна.

Жару смыло. В столицу пришли ливень и град с грозой

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