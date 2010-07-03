В МЧС рассказали, как пережить непогоду в Москве

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, как пережить непогоду в Москве. Он рекомендовал москвичам переждать пик непогоды в метро и торговых центрах, передает ИА "НСН".
"Вероятность того, что в условиях города в человека попадет молния, минимальна, она практически отсутствует. Потому что в городе высокие здания с молниеотводами", – уточнил Халилов.
Он также посоветовал жителям во время града защищать голову руками и накинуть на нее куртку. "Здесь уже следует стараться подходить под кроны деревьев, чтобы не оказаться на открытом пространстве. Но нужно помнить, что иногда такая погода сопровождается сильным ветром, и обрушенная ветка ломкого дерева может причинить вам вред", – рассказал эксперт.
В целом Халилов рекомендовал москвичам внимательнее слушать оповещения МЧС, проявлять бдительность. И по возможности отказаться во время непогоды от наушников и капюшона, поскольку с ними человек теряет полный контроль над ситуацией.
"Также следует защищать детей, не позволять им далеко убегать, потому что, когда бушует стихия, ребенок может удариться в панику и тем самым усугубить свое положение. Держитесь вместе, ищите укрытие и старайтесь во время непогоды быть ближе к городу, где в случае необходимости вам могут экстренно оказать помощь", – заключил спасатель.
Ранее на Москву обрушился сильный дождь с грозой. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе могут усилиться до 20 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, непогода сохранится до 21:30. Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.
Спасатели напомнили москвичам, что не следует в грозу укрываться под деревьями и находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Отмечается, что сегодня в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.
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