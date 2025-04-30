Эксперт Ромишевски: пробуждение в разное время разрушает нормальный сон

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Пробуждение не в одно и то же время утром способно разрушить нормальный сон, заявила физиолог сна Стефани Ромишевски. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт напомнила, что организм накапливает сонливость в тот период, когда он бодрствует. Однако если человек был активным недостаточное количество времени, то и желания спать у него не возникнет.

При этом, отметила Ромишевски, некоторые люди проводят вечерние ритуалы перед сном и меняют свой распорядок дня, ложатся раньше и "отсыпаются" днем, что может лишь усугубить естественные ритмы.

"Вы начинаете действовать логично – подстраиваете поведение под мнимые правила сна, но на самом деле сбиваете свои внутренние часы", – подчеркнула она.

Эксперт назвала долгий сон в выходные дни способом окончательно сбить режим, ведь это не поможет компенсировать отдых для организма. Если просыпаться в одно и то же время, то потребность отсыпаться со временем пропадет.

"Если бы мы были хотя бы немного последовательнее, чем большинство людей сейчас, качество сна улучшилось бы у всех", – добавила Ромишевски.

Хронический недосып может спровоцировать снижение иммунитета, рассказала ранее врач-терапевт Ольга Корхова. Она объяснила, что недосып приводит к снижению защитных функций организма, из-за чего он становится более восприимчивым к инфекциям.

Согласно исследованиям, риск заболеть простудой в три раза выше у людей, которые спят менее семи часов в сутки, против тех, кто спит восемь и больше часов в сутки, подчеркнула врач.

