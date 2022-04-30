В Москве за сутки госпитализировали 152 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 152 человека с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ находятся 95 пациентов. Вылечились еще 616 человек. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона человек.

За сутки выявили 485 новых случаев заражения COVID-19. Умерли за минувшие 24 часа 18 пациентов.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России осенью, когда начнется сезон респираторных вирусов, COVID-19 может вновь активизироваться. Он подчеркнул, что в теплое время года могут регистрироваться как подъемы, так и спады заболеваемости коронавирусом.

