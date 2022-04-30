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В России за сутки госпитализировали 2 574 человека с коронавирусом. Это на 0,63% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 41 регионе, снижение – в 38, ситуация не изменилась в шести субъектах.

Число подтвержденных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 7 363, до 18 182 354.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 157 человек. Всего число летальных исходов в России возросло до 375 884.

Перебороли болезнь за сутки 11 022 человека. Всего число вылечившихся в стране возросло до 17 540 055.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России является относительно стабильной.

При этом эксперт не исключила, что в течение теплого времени года могут регистрироваться подъемы и спады заболеваемости, особенно если в РФ придет какой-либо новый вариант COVID-19.

