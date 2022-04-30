Астропсихолог предупредила об опасностях, которые несет коридор затмений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Астропсихолог Инга Лозанчич в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в период коридора затмений.

Он начинается с солнечного затмения, которое произойдет 30 апреля, и заканчивается лунным затмением 16 мая, пояснила специалист.





Инга Лозанчич астропсихолог То, как мы проведем период между солнечным и лунным затмением, очень важен для тех перемен, которые с нами будут происходить спустя несколько месяцев.

В это время категорически нельзя что-либо резко менять, предостерегает Инга Лозанчич. "Не исключено, что жизнь, скорее всего, предложит какие-то провокационные ситуации, чтобы человек что-то резко сделал, поскольку он будет, возможно, чем-то очень сильно возмущен, расстроен, подавлен", – рассказывает астропсихолог.

В период солнечного затмения лучше всего проявить спокойствие, тогда изменения, которые произойдут сами собой, будут на пользу. "Что бы ни происходило, нужно проявлять отстраненность. Самая лучшая тактика – дать возможность тем переменам, которые обязательно будут, прийти нормально и спокойно", – отмечает эксперт.





Инга Лозанчич астропсихолог Не нужно драматизировать, это ложное впечатление. Солнце – это олицетворение нашего сознания. А затмение солнца это – некая ситуация, когда наше сознание может действительно предложить нам подмену, что-то ложное.

"Что касается лунного затмения, то здесь есть возможность разрядить энергетику напряженности, замкнутости, закрытости, жесткости на гармоничные аспекты. Что-то попробовать сделать иначе. Не резкими способами, а вкрадчивыми, очень психологическими, тонкими подходами. И это может быть весьма удачно и успешно", – говорит Инга Лозанчич.

Солнечное и лунное затмения – это не единственное, что будет влиять на нас в этот период, отмечает специалист. 10 мая Меркурий развернется в ретроградное направление и пробудет в нем до 3 июня. В это время, по словам астропсихолога, нежелательно совершать покупки.

"Можно попасть на уловки, подмену восприятия. То есть человеку в этот момент что-то понравилось или очень сильно захотелось, а через недолгое время он абсолютно не понимает, почему это приобрел", – уточнила специалист.

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